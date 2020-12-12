Azerbaycan ile Türkiye’nin işbirliği, vatan savunmasında doruğa ulaştı

Dünya Azerbaycanlıları Kongresi Başkanı Dr. Asif Kurban; Azerbaycan ile Türkiye arasında pasaport ve vize işlemlerinin kaldırılıp kimlikle geçiş yapılmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ermenistan'a karşı kazanılan zaferin kutlandığı Zafer Günü'nde Türkiye ile Azerbaycan arasında bazı önemli anlaşmalar da imzalandı. Bu anlaşmalardan birisi de Azerbaycan ile Türkiye vatandaşlarının çok yakında pasaportsuz ve vizesiz, sadece kimlik kartları ile karşılıklı ülke ziyaretleri yapabilecekleri yönünde imzalanan anlaşmaydı.

Dr. Kurban, yıllardır iki ülkenin de 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışıyla yakınlaşmayı pekiştirdiğine değinerek anlaşmaları değerlendirdi.

Kurban; "Yüksek stratejik İşbirliği çerçevesinde ekonomik, siyasi ve askeri alanda önemli işbirlikleri yapıldı. Kimlik kartı ile seyahat çok önemli adımdır, bu işte emeği olanlara özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın İlham Aliyev'e ve Dışişleri Bakanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak karşılıklı yapılan yatırımların 20 milyar doların üzerinde olduğunu belirten Dr. Kurban, "2019 yılında Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 4 buçuk milyar doları buldu. Hedef ise 2023'te en az 15 milyar dolar. Kovid-19 salgınına rağmen bu yılda da bir artış görüldü. 15 milyar dolar hedefi de yakalanacaktır." dedi.

Askeri anlamda işbirlikleri ve siyasi işbirliklerinin Ermenistan ile yapılan vatan savaşında en üst düzeye çıktığını kaydeden Kurban, "Türkiye'nin "Can Azerbaycan nasıl isterse biz o şekilde yanlarında olacağız" mesajı verdiği yönünde değerlendirmede bulundu.

Kurban sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonuç 10 Aralık'ta Zafer kutlaması oldu. Azerbaycan zafer kazandı, bu zafer milletimizin zaferidir, adaletin zaferidir. Bu zafer kutlaması gününde karşılıklı Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının sadece Kimlik kartı ile seyahat edebilecekleri anlaşmasının imzalanması bizleri ayrıca mutlu etti. Aslında olması gereken de buydu. Bu adım her iki tarafın vatandaşlarının uzun zamandan beri bekledikleri bir adım idi. Türkiye'nin bu çerçevede Gürcistan ve Ukrayna tecrübesi var. Hedeflenen ekonomi rakamlarına ulaşmamız için işadamlarına düşen bir takım görev var, devletlerimizin ilgili resmi kurumlarının işbirliğinin artırılması için kolaylaştırıcı adımlar atmaları da önemlidir."