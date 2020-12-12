Bakırköy’dekı değnekçiler yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Bakırköy ilçesi Şehit Nusret Sokakta yol üzerine sandalye, tabure vb. engeller koyarak araç park ettiren ve sürücülerden para talep ettiği (değnekçilik) tespit edilen, Zeynelabidin P. ve Savaş Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Şahıslara 2918 sayılı K.T.K nın 14/1-A maddesine (Karayolları yapısı üzerine araç veya yaya trafiğini güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak şekilde bir şeyler atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak) istinaden ayrı ayrı 598 lira olmak üzere toplam bin 196 lira idari işlem uygulandı. Aynı kanunun 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere tutanak ile Bakırköy Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.



Şahıslardan Zeynelabidin P.'nin 5 adet, Savaş Ç'nin ise aynı suçtan 17 adet kaydı olduğu öğrenildi.