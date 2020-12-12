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Balıkçıların ağına takılan cisim komandolarını harekete geçirdi

'da balıkçıların ağlarına takılan 250 kiloluk dev cisim büyük heyecan yarattı. Ne olduğunu anlamayan balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken öğrendikleri gerçekle şaşkına döndü. Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1’inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:02 Son Güncelleme: 12.12.2020 17:20 ABONE OL
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

Bodrum'da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1'inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.
Yalıkavak açıklarında bulundu.

Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi | Video

YALIKAVAK AÇIKLARINDA BULUNDU

Yalıkavak Mahallesi'nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı'na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutalığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı (SAS) ekiplerince el konuldu.

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Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
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