Batman tarihinde böyle temizlik çalışması görülmedi

Batman Belediyesi tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte kent genelinde başlattığı temizlik seferberliğine bu hafta sonu da yoğun olarak kullanılan bulvarlar ve ana arterleri dezenfektanlı su ile yıkamayla devam etti. Covid-19 tedbirleri kapsamında özel kıyafetleri ile Batman tarihinin en geniş kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yol, kaldırım, otobüs durakları, oturma bankları, reklam panolarını önce dezenfektanla yıkarken, itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler de temizlenen yerleri tazyikli su ile duruladı.

75 PERSONEL GÖREV ALDI

75 kişilik temizlik personelinin yanı sıra 12 temizlik, sulama, süpürge, arazöz ve itfaiye aracının da yer aldığı temizlik çalışmalarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Turgut Özal Bulvarı yol ve kaldırımları köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edildi. İlk etapta yolun trafiğe kapandığı Turgut Özal Bulvarı Batman Park AVM önünden başlayan ekipler, sırasıyla Atatürk Bulvarı boyunca yol ve kaldırımları deterjanlı su ile fırçalayarak yol ve kaldırımları adeta santim santim temizledi. Belediye Temizlik İşleri Müdürü Cengiz Gümüş, Turgut Özal Bulvarı ve Atatürk Caddesinden başlatılan temizlik çalışmalarını yarın da Gülistan Caddesi, Şemsiyeli Sokak, 1. ve 2. Caddede de devam edeceklerini söyledi.