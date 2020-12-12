Bilgisayar başında maske ve mesafesiz yakalandılar! 44 bin 520 bin lira ceza yediler!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdüren İstanbul Polisi, Kağıthane İlçesi'ne bağlı Emniyet Evleri Mahallesi'nde bulunan ve internet kafe ile Play Station merkezi olarak faaliyet yürüten bir iş yerinin tedbirlere aykırı olarak açık olduğunu tespit etti.

Önceki gece 01.00 sıralarında adrese giden polisler, iş yerinde bilgisayarlarda oyun oynayan 12 kişiyle karşılaştı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan ve iş yeri işletmecisi H.E.'nin de aralarında bulunduğu 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 41 bin 340 lira idari para cezası kesildi.

BİR İŞ YERİ DAHA MÜHÜRLENDİ

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir internet kafenin daha Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı bir şekilde açık olduğunu belirledi.

İş yeri sahibi Y.E.'ye de "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle üç bin 180 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu iş yeri Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi. İki internet kafede toplam 14 kişiye kesilen idari para cezasının 44 bin 520 bin lira olduğu vurgulandı.