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sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu ile kaç günde ve ne zaman çıkar?

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgını sebebiyle test yaptıranların sayısı her geçen gün artıyor. Ülkemizde salgınla mücadele kapsamında ile sorgulamaları sürüyor. Hastaneye gitmeden covid 19 test sonucunu öğrenmek isteyenler sisteminden rahatlıkla sorgulama yapabiliyor. TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile giriş sağlanabilen e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde, ne zaman çıkar?

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:15 Son Güncelleme: 12.12.2020 09:17 ABONE OL
Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu e Nabız ile kaç günde ve ne zaman çıkar?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan koronavirüs testleri e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Salgın sebebiyle hastaneye gitmeden covid 19 test sonucunu öğrenmek isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. E nabız sistemi üzerinden kişinin TC kimlik numarası ve e devlet şifresini kullanması gerekiyor. Peki e Nabız ile korona virüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde, ne zaman çıkar?

E NABIZ İLE KORONA VİRÜS TEST SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR? KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonucu e nabız sistemi üzerinden sorgulanıyor. . Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz. Peki Korona test sonucu kaç günde, ne zaman çıkar?

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

İlk aşamada Google'a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

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Koronavirüs test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu e Nabız ile kaç günde ve ne zaman çıkar?
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