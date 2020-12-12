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'deki vaka sayılarından güzel haber geldi

Sağlık Müdürlüğü yeni tip (Kovid-19) vaka sayılarında belirgin bir düşüş olduğunu belirtti. Açıklamada, "Hem Kovid-19’a yakalanan sağlık çalışanlarımızın sayısında hem de vaka sayılarında belirgin bir düşüş söz konusu olup, hastane hizmetlerimizde ve ünitelerimizde hiçbir sorun bulunmamaktadır" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 19:26 ABONE OL
Edirne'deki vaka sayılarından güzel haber geldi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Edirne'de Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarının sayısında yoğunluk ve vaka sayılarında artış olduğu" yönündeki haberlerin dayanaksız olduğu ifade edildi.

Söz konusu haberlerde yer alan bilgilerin aksine kentteki vaka sayılarında düşüş olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Edirne'de başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın özverili çalışmaları, halkımızın dikkat ve desteği sayesinde hem Kovid-19'a yakalanan sağlık çalışanlarımızın sayısında hem de vaka sayılarında belirgin bir düşüş söz konusu olup, hastane hizmetlerimizde ve yoğun bakım ünitelerimizde hiçbir sorun bulunmamaktadır."

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Edirne'deki vaka sayılarından güzel haber geldi
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