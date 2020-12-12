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’ sözü taciz sayıldı!

’da arkadaşlarıyla birlikte alışveriş merkezine giden genç kadın kendisine bakan kişiye neden baktığını sorduğunda ‘’ sözüyle karşılık alınca kendisine laf atan kişi hakkında şikâyetçi oldu. Savcılık emsal bir dava açarak ‘Güzele bakmak sevaptır’ sözlerini sayarak şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 12.12.2020 22:30 ABONE OL

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte alışveriş merkezine giden genç kadın kendisine bakan kişiye neden baktığını sorduğunda 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle karşılık alınca kendisine laf atan kişi hakkında şikâyetçi oldu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 18 yaşındaki E.B., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için AVM içerisine girdi. Bu sırada bir şahsın kendisini gözleriyle süzdüğünü fark edince tepki vererek 'Neden bakıyorsun' dedi. Arsız genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Alışveriş merkezinin güvenliğinden yardım isteyen genç kız kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikâyetçi oldu. İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

SAVCILIKTAN EMSAL KARAR

Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.

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‘Güzele bakmak sevaptır’ sözü taciz sayıldı!
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