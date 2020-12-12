İsviçre PKK’lı terörist kardeşleri Türkiye’ye iade edecek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyünden terör örgütü PKK'nın adeta kuluçka yuvası olan Irak'taki Mahmur kampına giden ve 4 yıl önce de İsviçre'ye kaçan Abdülkerim Tallı ve Ahmet Tallı adlı terörist kardeşler için İsviçre polisi Türkiye'ye iade kararı verdi.

Mahmûr Kampı'ndan Avrupa'daki PKK 'lı örgüt yandaşlarının yardımıyla 4 yıl önce İsviçre'ye giderek ülkenin kuzeyindeki çoğunluğu PKK'lılardan oluşan Aargau kantonunda kalan Abdülkerim Tallı ve Ahmet Tallı adlı PKK'lıların iltica başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme iltica taleplerini reddettiği terörist kardeşleri Türkiye'ye iade kararı verdi.

İsviçre'de kaldıkları dönem içinde örgütün düzenlediği Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı eylemlere katıldıkları da belirlenen terörist kardeşlerin bu ayın sonuna kadar Türkiye'ye iade edileceği öğrenildi.

İki amca ve iki kuzeni PKK saflarında etkisiz hale getirilen terörist kardeşlerin ailesinden birçok kişi hâlen PKK ve YPG saflarında bulunuyor.