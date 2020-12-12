Kovalamaca sonucu durdurulan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Jandarma ekipleri bir kamyonu durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan kamyonu kovalayan ekipler 2 kilometrenin sonunda kamyonu durdurmayı başardı. Kamyonda arama yapan ekipler, 39'u Afganistan, 24'ü Bangladeş, 6'sı Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 69 düzensiz göçmeni yakaladı. Bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen M.G. isimli şahsı da göz altına aldı. Organizatör M.G. hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerde işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç idaresine teslim edildi.