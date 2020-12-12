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Kovalamaca sonucu durdurulan kamyondan 69 düzensiz çıktı

’te yol kontrolleri yapan ekiplerin dur ihtarına uymayan kamyon 2 kilometre kovalamacanın ardından durduruldu. Araçta arama yapan ekipler 69 düzensiz göçmeni yakaladı.

CEREN KURTYE CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:38 ABONE OL

Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Jandarma ekipleri bir kamyonu durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan kamyonu kovalayan ekipler 2 kilometrenin sonunda kamyonu durdurmayı başardı. Kamyonda arama yapan ekipler, 39'u Afganistan, 24'ü Bangladeş, 6'sı Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 69 düzensiz göçmeni yakaladı. Bunlara organizatörlük yaptığı belirtilen M.G. isimli şahsı da göz altına aldı. Organizatör M.G. hakkında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerde işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç idaresine teslim edildi.

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Kovalamaca sonucu durdurulan kamyondan 69 düzensiz göçmen çıktı
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