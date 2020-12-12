Maskesiz gezen kadından polise: Artistliğiniz kime?

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan maske denetiminde polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın polis ekiplerine "Vermiyorum kardeşim gel de al" ifadelerini kullandı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, "Biz de maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi?" diye yanıt verdi.

Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten de adli işlem başlatıldı.