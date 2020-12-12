Siverek kadın eliyle modern hale geliyor

Güneydoğu'nun ikinci Siverek ilçesinin ilk Kadın Belediye Başkanı seçilen Ayşe Çakmak Nüfus ve coğrafi yapısıyla en büyük ilçeler arasında yer alan Siverek'te Kadın eliyle hizmetlerine başladı.

Yeni seçilen Ak Partili Kadın Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talepleri doğrultusunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Siverek Belediyesi ekipleri ortak çalışmayla 'sokağa çıkma' yasağında ilçe merkezinde yeni açılan caddeler Kadın eliyle modern yollara kavuşturuluyor.

İlçenin Yenişehir mahallesinde yeni açılan yollarda sıcak asfalt çalışması yapılırken ara sokaklar ise beton yollarla kış gelmeden vatandaşların hizmetine sunulması için Hummalı çalışmalar sürdürülüyor.

Fen işleri ekipleri ise ilçe merkezinde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklar da kaldırım çalışmalarına devam ederken Temizlik işleri ekipleri ise kısıtlamadan dolayı ilçenin en büyük caddesi olan Hürriyet caddesinde yıkama çalışması başlattı.

Çalışmalarla ilgili Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "İlçede yeni yerleşim alanları ile alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda Belediye Başkanımızın talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Yenişehir, Şirinkuyu mahallerinde sıcak asfalt ve beton yol çalışması sürdürülüyor. Kış ayları gelmeden yeni yerleşim alanlarımızı kışın çamurdan yazın tozdan kurtararak modern görünüme kavuşması için 'sokağa çıkma' yasaklarında çalışmalara ağırlık veriyoruz, kısıtlamalarda temizlik işleri ekiplerimiz caddelerde deterjanlı suyla yıkama çalışmalarını sürdürüyor." denildi.