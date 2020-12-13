Başkan Erdoğan devreye girdi! Çocuğuna 4 yıl sonra kavuştu

"3 Şubat 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya gideceğini öğrendik. 'Son şans, son umut' dedik. Eylem yaptığımız yerde 'Sayın Cumhurbaşkanım yalvarıyorum kızımı kurtarın' dedim. Yani duyacağını hiç ümit etmemiştim ama sonra bir baktım yakın koruması geldi. 'Benimle gelin' dedi. Şaşırdık kaldık. Cumhurbaşkanımız bekliyordu. Cumhurbaşkanım orada bana öyle büyük jest yaptı ki öyle büyük babalık yaptı ki aldı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanına götürdü. Durumu izah ettim. Evraklarımızı gösterdik. 11 Kasım 2020 tarihinde de dedektifler kızımı buldu."