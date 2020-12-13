Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma kısıtlamasında 81 ilde sokak hayvanları için seferber oldu. Emniyet mensupları, kuşlara yem, köpeklere ve kedilere mama dağıttı. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri de aynı şekilde kedilere, köpeklere mama, kuşlara ise yem dağıttı.

"MERAK ETMEYİN, CAN DOSTLARIMIZ BİZE EMANET..."

EGM Emniyet mensuplarının sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini gösteren fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı. EGM, paylaştığı fotoğraflarla birlikte şunları söyledi: "Ekiplerimiz sokak hayvanlarını beslemek için seferber... Merak etmeyin, can dostlarımız bize emanet..." Ayrıca EGM, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilmesi gerektiğini de yine paylaşımla duyurdu.