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“Can dostlarımız bize emanet...”

, 81 ilde için seferber olduğunu duyurdu. Emniyet mensuplarının kuşlara yem, köpeklere ve kedilere mama dağıttığına dair fotoğrafları , sosyal medyadan paylaşırken, “Ekiplerimiz sokak hayvanlarını beslemek için seferber... Merak etmeyin, can dostlarımız bize emanet...” dedi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:34 ABONE OL
“Can dostlarımız bize emanet...”

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sokağa çıkma kısıtlamasında 81 ilde sokak hayvanları için seferber oldu. Emniyet mensupları, kuşlara yem, köpeklere ve kedilere mama dağıttı. Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri de aynı şekilde kedilere, köpeklere mama, kuşlara ise yem dağıttı.

"MERAK ETMEYİN, CAN DOSTLARIMIZ BİZE EMANET..."
EGM Emniyet mensuplarının sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini gösteren fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı. EGM, paylaştığı fotoğraflarla birlikte şunları söyledi: "Ekiplerimiz sokak hayvanlarını beslemek için seferber... Merak etmeyin, can dostlarımız bize emanet..." Ayrıca EGM, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasının indirilmesi gerektiğini de yine paylaşımla duyurdu.

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“Can dostlarımız bize emanet...”
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