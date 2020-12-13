Dün akşamın reyting sonuçlarında kim birinci oldu? 12 Aralık İbo Show, MasterChef, Gönül Dağı reyting sonuçları

Reyting sonuçları, televizyon gündemini yakından takip edenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Her gün öğleden önce bir önceki günün reyting sıralamaları belli olurken dün akşam TV'de ekrana gelen yapımların reyting sonuçlarında elde ettiği başarı merak ediliyor. Peki, dün akşam ekrana gelen MasterChef, İbo Show, Bir Annenin Günahı gibi yapımlar arasında kim reyting birincisi oldu? İşte dün akşamın reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

İşte dün akşamın reyting sonuçları: