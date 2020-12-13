Dün akşamın reyting sonuçlarında kim birinci oldu? 12 Aralık İbo Show, MasterChef, Gönül Dağı reyting sonuçları

Reyting sonuçları, televizyon gündemini yakından takip edenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Her gün öğleden önce bir önceki günün reyting sıralamaları belli olurken dün akşam TV'de ekrana gelen yapımların reyting sonuçlarında elde ettiği başarı merak ediliyor. Peki, dün akşam ekrana gelen MasterChef, İbo Show, Bir Annenin Günahı gibi yapımlar arasında kim reyting birincisi oldu? İşte dün akşamın reyting sonuçları…
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.
İşte dün akşamın reyting sonuçları:
12 ARALIK CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci Sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk, üçüncü sırada ise Show Ana Haber yer aldı.
AB'de Birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1. GONUL DAGI
2. KUZEY YILDIZI ILK ASK
3. SHOW ANA HABER
4. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
5. KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET)
6. IBO SHOW
7. MASTERCHEF TURKIYE
8. HABER ONU
9GONUL DAGI (OZET)
10KANAL D ANA HABER
AB İLK 10 PROGRAM
1. GONUL DAGI
2. MASTERCHEF TURKIYE
3. GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU
4. IBO SHOW
5. SEN CAL KAPIMI
6. GONUL DAGI (OZET)
7. SHOW ANA HABER
8. MASTERCHEF TURKIYE OZET
9. IBO SHOW OZET
10. HABER ONU