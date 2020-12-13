Genç kız odasında tüfekle vuruldu

dün ateşli silah yaralanması ile hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Genç kızın odasından silah sesi gelmesinin ardından hemen koşan ailesi kızları F.A.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan F.A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. F.A.'nın ölümü üzüntüye neden olurken Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.