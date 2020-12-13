Son dakika vaka sayısı gelişmeleri: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük korona tablosu üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı üzerinde yaşanan artış dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Günlük tespit edilen pozitif covid-19 hasta sayılarının 30 bini aşmasıyla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı ile tedbir konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, 12 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı korona tablosu son dakika gelişmeleri…
Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Türkiye günlük corona vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 24 saatte belirlenen pozitif hasta sayısı 32 bin 106 olarak açıklanmıştı. Bugüne dair gelecek veriler ise şimdiden vatandaşların gündemindeki yerini aldı…
İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72.
11 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük korona son durum değerlendirmeleri...
"Bugün tespit edilen 5.607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı. Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım. Bu hepimizin ortak sorumluluğu."
10 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
"Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim."
9 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti. Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi. Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.
8 ARALIK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
"Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000'e toplamda ise 20.000.000'a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000'e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."