Son dakika vaka sayısı gelişmeleri: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte son durum

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük korona tablosu üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı üzerinde yaşanan artış dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürüyor. Günlük tespit edilen pozitif covid-19 hasta sayılarının 30 bini aşmasıyla birlikte özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı ile tedbir konusunda vatandaşları uyarıyor. Peki, 12 Aralık Bugün Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı korona tablosu son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 12 ARALIK GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Ülkemizde koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Türkiye günlük corona vaka sayısı üzerindeki gelişmeleri vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 24 saatte belirlenen pozitif hasta sayısı 32 bin 106 olarak açıklanmıştı. Bugüne dair gelecek veriler ise şimdiden vatandaşların gündemindeki yerini aldı…