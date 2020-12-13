Son dakika: Mahkemeden emsal karar! Artık 'yağma' suçundan yargılanacaklar

Taksim'de aracını park etmek isteyen sürücü, kendisinden para isteyen değnekçiyi ihbar etti. Savcılık, emsal bir dava açarak değnekçinin genç adamı yağmaladığını iddia etti. Olay, 10 Ekim günü meydana geldi. 36 yaşındaki Saykan K. isimli genç adam aracıyla Taksim'de bir mekana gitti. Cadde arasında aracının park etmek isteyen genç adamın yanına bir şahıs geldi. Şahıs iddiaya göre aracını park eden Serkan'dan 10 lira istedi.
DEĞNEKCİLİK YAPIYORMUŞ
Genç adam, park ücreti isteyen şahıstan makbuz istedi. Fakat değnekçi, 'Makbuz yok' diyerek cevap verdi. Parayı vermeyi reddeden şahıs bir de, 'Eğer para vermezsen arabanın başına ne geleceği belli olmaz' diyerek tehditler savurdu. Genç adam parayı verdikten sonra polisi arayarak olayla ilgili şikayetçi oldu. Şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. 36 yaşındaki Ömer T. takibe alındı. Ömer'in aynı cadde üzerinde bulunan farklı araçlar için sahiplerinden para talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ömer T.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam memleketine gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu, yol ücreti karşılamak için araçlara park etmede yardımcı olduğunu ve karşılığında da para aldığını fatura vermediğini veya kimseden zorla para almadığını iddia etti.
YAĞMA DAVASI
Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirlediği genç adamı tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk etti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Ömer T.'nin mağdur gencin kullanımında olan aracına para vermemesi halinde zarar vereceğinden bahisle tehdit ederek para alarak yağma suçunu oluşturduğunu iddiasıyla dava açıldı.