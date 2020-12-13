Son dakika: Mahkemeden emsal karar! Artık 'yağma' suçundan yargılanacaklar





DEĞNEKCİLİK YAPIYORMUŞ

Genç adam, park ücreti isteyen şahıstan makbuz istedi. Fakat değnekçi, 'Makbuz yok' diyerek cevap verdi. Parayı vermeyi reddeden şahıs bir de, 'Eğer para vermezsen arabanın başına ne geleceği belli olmaz' diyerek tehditler savurdu. Genç adam parayı verdikten sonra polisi arayarak olayla ilgili şikayetçi oldu. Şüphelinin kimlik bilgileri tespit edildi. 36 yaşındaki Ömer T. takibe alındı. Ömer'in aynı cadde üzerinde bulunan farklı araçlar için sahiplerinden para talep ettiği tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Ömer T.'nin ifadesine başvuruldu. Genç adam memleketine gitmek için paraya ihtiyacı olduğunu, yol ücreti karşılamak için araçlara park etmede yardımcı olduğunu ve karşılığında da para aldığını fatura vermediğini veya kimseden zorla para almadığını iddia etti.