Ve Kybele vatanına kavuştu

Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan ana tanrıça "Kybele Heykeli" yaklaşık 60 yılın ardından doğduğu Türk topraklarına döndü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bugün saat 12.00'de tanıtımını yapacağı heykel, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. Ardından ise Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak. Kybele, İsrail üzerinden ABD'ye kaçırılarak müzayede ile satışa çıkarılmıştı. Bin 700 yıllık Anadolu kökenli haykelin Türkiye'ye iadesi için başlatılan çalışmalar başarıyla sonuçlanmıştı.