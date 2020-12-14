14 Aralık Güneş Tutulması saat kaçta yaşanacak? Güneş Tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

Gökbilimciler tarafından yılın en önemli tutulması olarak ifade edilen Güneş Tutulmasına az bir zaman kaldı. Hal böyle olunca; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta, hangi gün gibi çeşitli soruların yanıtları da merak ediliyor. Bu bağlamda; Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülebilecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ GÜN?

2020'nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye'den görülemeyecek. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.