Annelerin evlat direnişi ikinci kışa girdi

Diyarbakır'da Hacire Akar'ın evladını kurtarmak için HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor. Terör örgütünün ve HDP'nin tüm tehditlerine rağmen devam eden eylemdeki anneler, çocukların kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'ye tepki gösterdi. Eylemde ikinci kışa girdiklerini belirten anneler, çocuklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerinin altını çizdi. 470 gündür çocuklarını kurtarmak için soğuk sıcak ve yağmuru kar demeden Kandil, PKK ve HDP'ye direnen ailelerden şuana kadar 20 anne evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

20 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın başlattığı oturma eyleminin ardından çocuğuna kavuşması diğer aileleri de harekete geçirdi. 16 aydır devam eden oturma eyleminde çocuklarına kavuşan 20 aile şu isimlerden oluşuyor: "Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer. Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye. Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim. Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun. Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin. Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda. Melik Aslan'ın oğlu Volkan. Muhteber Birlik'in oğlu Veysi. Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin. Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin. Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar. Sait Açar'ın oğlu Haşim. Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan. Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan. Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin. Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan. Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma. Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim ile son olarak da Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasemin.