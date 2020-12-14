İskenderun yüzme havuzu yıkılıyor

İskenderun'da yapıldığı ve hizmete girdiği günden buyana matematiksel ve fiziki konumuyla tam bir 'havuz problemi' olarak hep sorun oldu. Varlığını ancak 40 yıllı aşkın süre koruyabilen İskenderun Vali Zeki Şanal Kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, 18 yıl hizmet verdiği dönemde yetiştirdiği sporcular ile kazandığı 85 kupa, 10 Türkiye Şampiyonluğu, 12 milli sporcu, 54 Hatay Şampiyonluğu, kazandırdığı sporcularıyla dikkat çekti.

Sürekli arıza veren sistemi, dökülen fiziki durumuna son vermek için alınan yıkım kararı pandemi sürecinde uygulamaya sokulan İskenderun Vali Zeki Şanal kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda yakım çalışmaları sürüyor.

İskenderun'da önemli bir yüzme sporu potansiyeli yaratan havuzun yenilenip yenilenmeyeceği, yenilenecekse ne zaman tamamlanacağı merak ediliyor. Ayrıca bu süreçte dört kategoride 1. ligde mücadele eden Sutopu takımları, milli sporcular ve yüzme sporuna gönül vermiş sporcular çaresizce çözümler bekliyor.