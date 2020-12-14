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'de sağanak! sularına kapılan araçta 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp

Son dakika haber: ’in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:23 Son Güncelleme: 14.12.2020 09:27 ABONE OL
İzmir'de sağanak! Sel sularına kapılan araçta 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp

SEL SULARININ ÜZERİNDEN GEÇMEYE ÇALIŞTI

Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı.



HIZLA AKAN SU ARACI SÜRÜKLEDİ

Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.




ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İzmir'deki sel felaketinde son dakika! Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişiyi arama çalışmalarında son durum | Video



SON DAKİKA! ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

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İzmir'de sağanak! Sel sularına kapılan araçta 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp
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