İzmir'de sağanak! Sel sularına kapılan araçta 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp





HIZLA AKAN SU ARACI SÜRÜKLEDİ



Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.