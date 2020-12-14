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Meteoroloji'den SON DAKİKA uyarısı! için 'sarı kodlu' yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika sağanak yağmur uyarısı. Yurdun birçok bölgesi için uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü için de sarı alarm verdi. , su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin aktarıldığı uyarıda, İstanbul'un özellikle olmak üzere Marmara'da , Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli alacağı belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika yağış uyarısı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 18:01 Son Güncelleme: 14.12.2020 18:37 ABONE OL
Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı! istanbul için 'sarı kodlu' yağmur uyarısı!

Meteoroloji , yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı! istanbul için 'sarı kodlu' yağmur uyarısı!

DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların gece yarısından itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA KAR BEKLENTİSİ
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, özellikle Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışının beklendiği aktarıldı.

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Meteoroloji'den SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı! istanbul için 'sarı kodlu' yağmur uyarısı!
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