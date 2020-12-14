Şanlıurfaspor’a yeni takım otobüsü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Gidilen her deplasmanda Şanlıurfa'yı temsil edecek olan yeni takım otobüsü, Sarı-Yeşil renkler ile giydirildi.

Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan ve içi yeniden modern bir şekilde dizayn edilen takım otobüsü tesislerde ve yönetime teslim edildi.

Şanlıurfaspor yönetimi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.