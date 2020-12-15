Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankaların güncel çalışma saatleri

Bankaların güncel çalışma saatleri, yeni alınan koronavirüs kararları ile birlikte değişiklik gösterdi. Bu noktada bankalarda işlemleri olan vatandaşlar 'bankaların çalışma saatleri' araştırmasını gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 8 banka çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini duyurmuştu. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta çalışma saatlerinde değişikliğe gittiğini açıkladı. Peki, Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte bankaların güncel çalışma saatleri

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankaların yeni düzenlediği çalışma saatlerine göre Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 arasında çalışacak.

Finansbank: "Degerli Musterimiz, Turkiye genelinde subelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir"

Akbank: "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Denizbank: "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişmiştir"

Garanti BBVA: "Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Yapı Kredi: "2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Türkiye İş Bankası: "Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

HSBC: "Corona virüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir"

TEB: "03.12.2020 itibariyle hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir"

ZİRAAT: Ziraat Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "8 Aralık 2020 tarihinden itibare bütün şubelerimiz hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

VAKIFBANK: Vakıfbank sabah saat 09:30'da açılıyor öğlen saat 12:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. 12:30'dan 13:30'a kadar banka öğle molası nedeniyle hizmet vermiyor. 13:30'dan 16:00'a kadar ise banka hizmet vermeye devam ediyor.

HALKBANK: Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında, "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verdi.