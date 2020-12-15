Bursa’da sahte alkolden komaya giren 1 kişi öldü

Çekirge Devlet Hastanesi'ne iki gün arayla 8 kişi başvurdu. Yoğun bakıma alınan bu kişilerin sahte alkolden zehirlendikleri belirlendi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mehmet İncili isimli 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

SATIŞ ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, olayı soruşturunca acı korkunç gerçek ortaya çıktı. Zehirlenen kişilerin, internet üzerinden 0,5 litrelik pet şişeler halinde sahte içkileri satın aldığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada alkolü sattığı düşünülen E.K. isimli kişi ilk etapta gözaltına alınırken, şüpheli bu kişi etil alkol olarak bildiği 5 litrelik içkiyi U.K. isimli şahıstan aldığını ifade etti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

Gözaltına alınan U.K. isimli kişi de İstanbul'daki bir firmaya internet üzerinden 50 ila 60 litrelik etil alkol siparişi verdiğini, bu maddeyi de çok sayıda kişiye sattığını ifade etti. Emniyet birimleri çeşitli adreslere yaptığı operasyonla 3 kişiyi daha gözaltına alarak İstanbul'dan gelen etil alkolün büyük miktarına ulaştı. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.