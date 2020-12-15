Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

’de, / soruşturması kapsamında el koyularak, ’ye devredilen araçlar, çekiciye yüklenip, çalınmak istendi. Hırsızlık girişimiyle ilgili 4 kişi, polis operasyonuyla yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 13:42 ABONE OL
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar

Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan, iş yerinin deposundaki 5 aracın çekiciye yüklenerek, çalınmak istendiğini belirledi. Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Bursa ve Düzce'de eş zamanlı operasyon başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden F.I., E.Y. ve A.B., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde Covid-19 testi pozitif çıkan S.D. ise karantinaya alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ soruşturmasında el koyulan araçları çalmak isterken yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA