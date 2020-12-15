HES kodu nasıl ve nereden alınır? SMS ve e devlet ile 2020 Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemleri

Hayat Eve Sığar uygulaması ile hayatımıza giren HES kodu alma işlemleri yoğun olarak araştırılıyor. Artan koronavirüs vaka sayısını kontrol altına alabilmek için bu kod cadde, sokak, pazarlar dahil olmak üzere tüm kalabalık yerlerde geçerlidir. Bu noktada, SMS, e-Devlet veya Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden talep oluşturarak HES kodu alma ve sorgulama yapmak mümkündür. Peki HES kodu nasıl alınır? 2020 SMS ve e devlet ile Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemleri

HES KODU NASIL ALINIR? SMS VE E DEVLET İLE HES KODU ALMA İŞLEMLERİ

Pandemi sürecinde koronavirüse tedbiren hayatın birçok alanında zorunlu kılanan HES kodu alma işlemi ile vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. Peki hes kodu nasıl alınır?