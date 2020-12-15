"Karanlıktan deredeki suyu fark edemedik!"

İzmir'de araçla girdikleri derede sulara kapılıp hayatını kaybeden Mehmet Aslan ve Soner Uyar'ın cenazeleri bugün öğle namazının ardından toprağa verildi. Araçtan kurtulan 3 kişi polise verdiği ifadeye SABAH ulaştı.

Kurtulan 3 arkadaş polise verdiği ifadede, "5 arkadaş birlikte alkol aldık. Her zaman geçtiğimiz dere yatağının içinden araçla geçmek istedik. Alkollüydük ve karanlıktan derenin içinden suyun aktığını fark edemedik. Dereye girince araç su almaya başladı. Daha sonra araç akan suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı. Biz kendimizi araç atmayı başardık. Arkadaşlarımız ise çıkamadılar. Suya kapılıp sürüklenip gittiler" dedikleri ortaya çıktı.

Menderes'in kırsal Dereköy ile Görece mahallerini ayıran dere yatağı önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağmurda suyla doldu. Akşam saat 19.00 sıralarında, bir hafif ticari araç, suların yükseldiği dere yatağından geçmek isterken akıntıya kapıldı. Sel sularının sürüklediği araçtaki Engincan Parlatan, Derya Parlatan ve Ayhan Aliştart kendi imkanları dışarı çıkarken, arkadaşları Mehmet Aslan (35) ve Soner Uyar'ın kayıp olduğunu polise bildirdi. Uzun süren aramalar sonucu Aslan ile Uyar'ın cenazelerine ulaşıldı.

BABA OĞLUNUN ELEKTRİK İŞİ YAPMAYA GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

SABAH'ın aldığı bilgiye göre, elektrik ustası Mehmet Aslan'ın otomobilde bulunan Engincan Parlatan ve Derya Parlatan'ın evindeki elektrik işlerini yapmak gittiği iddia edildi. SABAH'a konuşan Mehmet Aslan'ın babası Mahmut Aslan, "Oğlumun çok borcu vardı. 3 kuruş yevmiye alıp evine ekmek götürebilmek için sokağa çıkma yasağında elektrik işlerini yapmak için bir eve giderken canından oldu. Oğlum eşiyle imam nikahlıydı. 2 çocuğu da yetim kaldı. İki bin lira emekli maaşımla torunlarıma artık ben bakacağım" dedi. Mehmet Aslan'ın Menderes Yeniköy'de inşaatlarda elektrik ustası olarak, evli ve bir çocuk babası Soner Uyar'ın ise İzmir'de bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenildi. Aslan ve Uyar'ın cenazeleri öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

KURTULAN 3 KİŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Araçtan kurtulan 3 kişinin Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ifadesine SABAH ulaştı. 3 kişi polise verdiği ifadede, "5 arkadaş birlikte alkol aldık. Her zaman geçtiğimiz dere yatağının içinden araçla geçmek istedik. Alkollüydük ve karanlıktan derenin içinden suyun aktığını fark edemedik. Dereye girince araç su almaya başladı. Daha sonra araç akan suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı. Biz kendimizi araç atmayı başardık. Arkadaşlarımız ise çıkamadılar. Suya kapılıp sürüklenip gittiler" dedikleri ortaya çıktı.