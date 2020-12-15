KMESOB Başkanı Kuybu: Destek esnafımıza nefes oldu

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kent esnafının zor bir dönemden geçtiğini hatırlattı.

Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketinin sevindirici olduğunu ifade eden Kuybu, KDV indirimi başta olmak üzere stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği gibi destekleri kapsayan paketin esnafı memnun ettiğini dile getirdi.

Alınan kararın çok yerinde olduğunu ve esnafı doğrudan etkileyeceğini aktaran Ahmet Kuybu, "Son dönemde yaşanan sıkıntılar esnafımızı olukça olumsuz etkilemişti. Açıklanan paket, esnafımızı bir nebzede olsa rahatlatacaktır." diye konuştu.