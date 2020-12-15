Mahsule sel vurgunu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu kod' uyarısı yapılan Antalya, sağanak yağış ve fırtınaya teslim oldu. Son 24 saatte, 2020'nin en yüksek yağış miktarına ulaşılan kent merkezinde 380 evi su bastı. İtfaiye ekipleri 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale etti, mahsur kalan 26 kişiyi kurtardı. Göle dönen bir altgeçitte mahsur kalan 2 sürücü, tıkanan mazgallar açılarak kurtarıldı. Aksu ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde sel basan 3 evdeki 20 kişi, itfaiye botlarıyla kurtarılabildi. Güzeloba Mahallesi'nde 100 dairelik siteyi su bastı. Giriş katta oturan Hazım Karahan, 5 dakika içerisinde suyun boyun hizasına kadar yükseldiğini belirterek, "Yüzerek evden çıktım" dedi. Aynı mahallede Gürcistan uyruklu Maria Dolidze ise sular altında kalan bir daireden pencere demirleri kesilerek kurtarıldı. Kaş ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu bir otomobil kullanılamaz hale geldi, 3 katlı ev zarar gördü. Kumluca'nın Karacaören Mahallesi'nde köprüler tahrip oldu. Ortaköy Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir otomobil sürüklendi. Konyaaltı sahil bandından dalgaların boyu zaman zaman 6 metreye ulaştı. Dalgalar kafelere zarar verdi. Serik, Manavgat ve Alanya'da tarım alanları su altında kaldı. Binlerce dönüm muz ve çilek serasını su bastı. Bir tarlada traktör sular altında kaldı. Portakal ve nar paketleme fabrikasını su bastı.METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın ise yağışlar, Ordu, Giresun, Rize, Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon ve Samsun'un doğu kesimlerinde etkili olacak. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. AA