Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olan ve bir dönem 'canavar' yaşadığı iddiasıyla da sıkça konuşulan Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı.

Son dakika haberi: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Van Gölü'nde ortaya çıktı... | Video