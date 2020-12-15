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Son dakika haberi: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! 'nde ortaya çıktı...

Son dakika haberi... ’nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı. Bu anı kaydetmek için cep telefonlarına sarılan balıkçılar, göldeki hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.12.2020 21:32 Son Güncelleme: 15.12.2020 22:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Van Gölü'nde ortaya çıktı...

Türkiye'nin en büyük dünyanın da en büyük sodalı gölü olan ve bir dönem 'canavar' yaşadığı iddiasıyla da sıkça konuşulan Van Gölü'nün Gevaş mevkisinde, balıkçılar gölde hareket eden bir cisim görünce büyük panik yaşadı.

Son dakika haberi: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Van Gölü'nde ortaya çıktı... | Video

Bu anı kaydetmek için cep telefonlarına sarılan balıkçılar, göldeki hareket eden cismi cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Heyecanlarını dile getiren balıkçılar, çektikleri görüntüdeki canlının domuz olduğunu fark etti.

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Son dakika haberi: Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Van Gölü'nde ortaya çıktı...
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