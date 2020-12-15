Son dakika haberler: Polise vuran genç kız, annesinin hışmına uğradı!

'SEN NEDEN POLİSE VURUYORSUN'



Gamze S.'nin annesi olduğunu iddia eden kadın da polis memurlarına hakaret etti. Kadın, kızının polis memuruna vurduğunu öğrenince bu kez onun üzerine yürüyüp, 'Sen neden polise vuruyorsun' diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.