AVM hırsızları İstanbul’da yakalandı

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; 8 Aralık 2020 günü İzmit İlçesinde bir AVM' de bulunan iş yerlerinde, bazı ürünlerin kaybolduğu anlaşıldı. Yapılan ihbar üzerine gerçekleştirilen incelemeler esnasında, AVM'lere giren ve mağazalara dağılan kişilerin, mağazalarda dolaştıkları esnada denemek için aldıkları ürünlerin, kabinde alarmını sökerek çaldıkları tespit edildi.

7 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü konu ile ilgili başlatmış olduğu çalışmalar sonucu, olayın 7 kişi tarafından farklı mağazalarda gerçekleştirildiğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucu sadece İzmit'te bu sistem ile 4 bin liralık mal çalan kişilerin, Kocaeli'nde farklı mağazalarda da benzer şekilde hırsızlık yaptıklarını belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Kocaeli polisi olayı gerçekleştiren kişilerin kimliklerini tespit ederek, İstanbul'da olduklarını belirledi. Polisin İstanbul'da düzenlediği operasyonda olayın zanlıları olan 6 ayrı suçtan sabıkalı E.K, 6 ayrı suçtan sabıkalı H.İ. 3 ayrı suçtan sabıkalı Y.Y. ve Y.Y . E.B ile yaşı küçük olduğu öğrenilen F.C.K yakalanarak gözaltına aldı. Kocaeli'ne getirilen şüphelilerin tamamlanan işlemleir sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.