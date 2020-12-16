Depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğe doğum günü sürprizi

İzmir Seferhisar'da 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan ve bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Ayda bebeğin 4. yaş günü sürpriz doğum günü kutlaması organize edildi.

DOĞUM GÜNÜ PASTASI KESİLDİ

Kutlama öncesi makam odası balonlar ile süslenirken, Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediyesi'ne geldi. Çocuklara balon hediye edildi. Ardından ise doğum günü pastası kesildi.





AYDA, BÜYÜYÜNCE' ÖĞRETMEN' OLMAK İSTİYOR



Ayda'ya, en sevdiği bir çizgi film karakterinin kostümünü armağan edildi, Ayda'nın ağabeyi Atakan'a da Sakarya'da yaşayan bir çocuk tarafından gönderilen kumbara verildi. Ayda Gezgin, sürpriz doğum günü etkinliği için teşekkür etti. Büyüyünce ne olmak istersin sorusu üzerine Gezgin, "Öğretmen" diye cevap verdi.





AMCA GEZGİN, "İSTERDİK Kİ ANNESİ DE BURADA OLSUN"



Doğum günü kutlamasına katılan amca Onur Gezgin ise yaşadıkları bu süreçte tüm Türkiye'den destek geldiğini belirterek, "Ayda doğum gününe maalesef annesi olmadan girdi. İsterdik ki annesi de burada olsun. Ayda'nın her şeyi var. Annesinin dışında hiçbir eksiği yok. Bu noktada biz elimizden geleni yapıyoruz ama ne olursa olsun annesini hiçbir şey geri getiremeyecek. Ara ara annesini soruyor." dedi.