Ensesine şaplak attığı için arkadaşını öldürdü! Gözü dönmüş saldırganın müebbet hapsi isteniyor

Beyoğlu'nda 17 yaşındaki Halef Elgaz ailesine ait bakkal dükkanının önünde uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybetti. Olay, Beyoğlu, Örnektepe Mahallesinde meydana geldi. Ailesine ait bakkalda duran Helef Elgaz, olay günü arkadaşıyla birlikte dükkanın önünde oturuyordu. Bu sırada caddenin karşı tarafından gelen T.K. silahını çıkartarak Halef Elgaz'a ateş etti. T.K.'nın silahından çıkan kurşunların isabet etmesiyle Halef Elgaz kanlar içinde yere yığılırken T.K. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan sokak sakinleri Elgaz'ı hastaneye kaldırsa da genç hayatını kaybetti.

SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ



Halef Elgaz'ı silahla öldüren şüpheli 21 yaşındaki T.K. ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan genç, genci aynı mahallede ikamet etmesinden dolayı tanıdığını, zaman zaman ağız dalaşı yaşaması sebebiyle husumetli olduğu, olay tarihinden 5 ay önce Halef'in kendi ensesine vurduğunu, bundan sebeple aralarında tartışma çıktığını ardından temin ettiği silahla 3-4 el ateş ettiğini anlattı. Kendisine vurması ve tehdit etmesinden dolayı öldürdüğünü, kimsenin kendisini yönlendirmediğini ve menfaat temin etmediğine dair beyanda bulunan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda V.T. hakkında, 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, V.T.'nin genci vurmadan hemen öncesinde bir husumet bulunduğu ve eylem kararını önceden verdiği Halef'i tasarlayarak öldürdüğü anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstan bul Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.