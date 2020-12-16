Eski savaş pilotunu öldüren yeğene 25 yıl ceza

Esenyurt'ta Suriye uyruklu eski savaş pilotunu, evde çıkan tartışma sonucu boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen yeğeni Abdülkadir Halil Müllü 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suriye uyruklu eski savaş pilotu 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr, çocuğunun gözü önünde aynı evde yaşadığı yeğeni Abdülkadir Halil Müllü tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdülkadir Halil Müllü ve avukatı katıldı.



"BANA EVDEN GİT DEDİ, ÖLDÜRDÜM"



Öldürdüğü amcasıyla aynı evi paylaşan sanık Müllü olay günü akşamı tartıştıklarını, tartışmadan sonra amcasının yanına geldiğini ve bu sırada öldürmeye niyet ettiğini anlatarak "bıçakla boğazına 6 sefer vurduğumu hatırlıyorum. Bana "eşyanı al, bu evden çık dediği için onu öldürdüm" dedi. Sanık Müllü, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.



Cumhuriyet Savcılığınca sunulan mütalaada, sanık hakkında "canavarca hisle ve eziyet ederek kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması için dava açılmış olsa da, olayın, aile içi bir tartışma sonucunda meydana geldiği, sanığın canavarca hisle ve eziyet ederek öldürmediği, aynı bıçağın birden fazla kez kullanılması sonucunda öldürme olayının meydana geldiği anlatıldı.



Sanığın kasten bir insanı öldürme suçundan eylemine uyan "kasten öldürme suçundan" cezalandırılması talep edildi.



İYi HALDEN 25 YIL



Mahkeme heyeti sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın mahkemedeki saygılı tutumu ve sosyal hayatı nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



İDDİANAMEDEN



Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis ekiplerinin 31 Aralık 2019 tarihinde aile kavgası ihbarı üzerine gidilen adreste yerde yatan kişinin öldüğü ve yerlerde kan izlerinin olduğu kaydedilmişti. Müşteki olarak ifadesi alınan Khetam Abdulhai'nin ölen İsmail Molla Umeyr'ın 6 yıldır imam nikahlı eşi olduğunu ve birlikte yaşadıklarını, eşinin yeğeni olan sanık Müllü'nün de Türkiye'den sınır dışı edildiğini ancak tekrar kaçak yollarla ülkeye gelerek kendilerinde kaldığını söylediği anlatılmıştı.



Abdulhai'nin, olaydan bin gün önce mutfakta kendisine bakan sanık Müllü ile eşinin tartıştığını, eşinin de sanığın evlerinden gitmesini istediğini söylediği aktarılmıştı.



Sanığın evinde kaldığı amcasını darp ettikten sonra yere yatırıp meyve bıçağıyla boğazını keserek öldürdüğü aktarılan iddianamede sanık Abdülkadir Halil Müllü'nün "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.