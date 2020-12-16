Genç kız rezidanstan atladı! Bir aracın üzerine düşen genç kız hastaneye kaldırıldı

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 2051'inci Sokak'ta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Gülnur E.,

18'inci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı.







Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı.





Olaydan sonra genç kızın erkek arkadaşı polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.