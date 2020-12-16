Roman vatandaşların hizmete erişimi ile ilgili eylem planı değerlendirildi

Zonguldak'ta Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve benzeri hizmetlere erişim konusunda zaman zaman yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı makamının genelgeleri kapsamında hazırlanan ''Roman Vatandaşlara Yönelik Eylem Planı'' Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla yapılan toplantıda istişare edildi, değerlendirildi.

Zonguldak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür vekili Veli Köktürk'ün Eylem Planı taslağına ilişkin sunumunun ardından, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz katılımcılara ve paydaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Eylem planında kendilerine görev düşen kurum ve kuruluşların, Roman vatandaşlarımızın karşılaştıkları sorunlara duyarlı davranarak samimiyetle, içtenlikle ve adanmışlık duygusuyla yaklaşmalarını ve üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmelerini istedi, bu konudaki görüş, öneri ve tecrübelerini paylaştı.

Toplantıya katılan Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Gönen Süslü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de eylem planı konusundaki görüşlerini dile getirdiler.