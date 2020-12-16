Son dakika: Bursa'daki sahte alkol faciasında şok sözler: Fabrikada siparişler karışmış, mesaj attık ama...

"GÖZLERİ GÖRMEMEYE BAŞLADI"

Babasının daha önce sahte alkol hiç kullanmadığını dile getiren Mehmet Ali İncili, "Dün fenalaşanlardan biri olan Ferdi Nilüfer ile babam arkadaştı. Birlikte otururlarken iki adam bunların yanına gelip sahte alkol sattıklarını söylemiş. Bir şekilde alkolü satıp gitmişler. Babamla Ferdi Nilüfer alkolden içmişler. Ferdi Nilüfer öğleden sonra evde fenalaşmış babam da akşam saatlerinde kötü oldu. Baba neyin var dedim midem bulanıyor gözlerim görmüyor dedi. Koronaya mı yakalandın acaba dedim ambulansı aradım. Hastaneye kaldırdık. Geç saatlerde de vefat haberini aldık. Ferdi Nilüfer'de hayatını kaybetmiş çok üzgünüz" dedi.