Son dakika: Bursa'daki sahte alkol faciasında şok sözler: Fabrikada siparişler karışmış, mesaj attık ama...

Bursa'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan kişilerden 3'ü hayatını kaybederken 11'inin de hastanede tedavisi sürüyor. Sahte içki ölümleriyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde, "Son aldığımız siparişte etil alkol yerine dezenfektan gelmiş. Durumu son anda fark ettik ve satışını yaptığımız kişilere mesaj attık ancak geç kaldık" dedikleri öğrenildi.
Bursa'da alkol alan 14 kişi rahatsızlanınca önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi hayatını kaybetti, 11 kişi de tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyi Erhan O., ve Uğur K.'nın sattığını belirledi. Operasyon yapan ekipler 2 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.
'YANLIŞLIKLA DEZENFEKTAN GÖNDERMİŞLER KULLANMAYIN'
Şüpheliler ifadesinde, "İnternetten verdiğimiz siparişler ayın 12'sinde geldi. Biz de satışını yaptık. Daha sonra gönderilen ürünün etil alkol yerine dezenfektan olduğunu fark edince sattığımız kişilere mesaj attık. 'Bazıları fabrikada dezenfektan ile karıştırmış. Yanlış göndermişler. Ben değiştirecem. Kullanmadıysan kullanmayın' diye uyarı şeklinde. Ancak geç kaldık kullananlar hastaneye kaldırılmış" dedikleri öğrenildi.
KORONA ZANNETMİŞLER
Bursa'da sahte alkolden hayatını kaybeden 4 çocuk 2 torun sahibi 51 yaşındaki Mehmet İncili'nin oğlu Mehmet Ali İncili, babasının koronaya yakalandığını düşündüklerini ancak sahte alkol olduğunu öğrenince büyük şok yaşadıklarını söyledi.
Dün aniden fenalaşarak Bursa Çekirge Devlet hastanesine getirilen sahte alkol kurbanlarından biri olan Mehmet İncili yoğun bakıma alınmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını ilk kaybeden o olmuştu. Bügün yakınlarıyla birlikte babasının cenazesini almaya gelen oğlu Mehmet Ali İncili, babasının fenalaştığı anlarda kendisinin koronavirüse yakalandığını zannettiklerini fakat rahatsızlığın sahte alkolden kaynaklandığını öğrenince büyük şok yaşadıklarını ifade etti.
"GÖZLERİ GÖRMEMEYE BAŞLADI"
Babasının daha önce sahte alkol hiç kullanmadığını dile getiren Mehmet Ali İncili, "Dün fenalaşanlardan biri olan Ferdi Nilüfer ile babam arkadaştı. Birlikte otururlarken iki adam bunların yanına gelip sahte alkol sattıklarını söylemiş. Bir şekilde alkolü satıp gitmişler. Babamla Ferdi Nilüfer alkolden içmişler. Ferdi Nilüfer öğleden sonra evde fenalaşmış babam da akşam saatlerinde kötü oldu. Baba neyin var dedim midem bulanıyor gözlerim görmüyor dedi. Koronaya mı yakalandın acaba dedim ambulansı aradım. Hastaneye kaldırdık. Geç saatlerde de vefat haberini aldık. Ferdi Nilüfer'de hayatını kaybetmiş çok üzgünüz" dedi.