SON DAKİKA HABERİ: Kurşun yağmuruna tuttular! İstanbul'un göbeğinde dehşet anları

Şahısların kurşun yağdırdığı olayda Ali M. ayağından yaralanırken, şüpheliler ise kaçarak kayıplara karıştı. Olay sonrası yaralı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise, işyerinde ve çevrede bulunan diğer işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise berberde incelemelerde bulunurken, işyerine 8 kurşun isabet ettiği görüldü. Özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Ali M.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.