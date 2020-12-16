Bu sene Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2020 ile Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler için resmi tatil olarak sayılan Yılbaşı öncesi bu tarihin hangi güne denk geleceği konusu da vatandaşların yanıt aradığı konular arasındaki yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu tarihte uygulanacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Aralık ayının sonuna yaklaşırken araştırmalar da hız kazandı. Peki, Yılbaşı ne zaman? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken gelen açıklamaya göre; bu tarihte başlayacak olan kısıtlama 4 gün boyuna devam edecek ve 4 Ocak tarihinde sona erecek. Resmi tatil ise 1 Ocak Pazartesi günü uygulanacak…
YILBAŞI NE ZAMAN?
Yeni yıl için tatil planları yapmaya başlayan çalışanlar ise yılbaşı tatilinde şehirden uzak bir yerde dinlenmek için araştırma yapmaya başladı. Yılbaşına gireceğimiz 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ve tatil olmayacak. Fakat 1 Ocak 2021 cuma günü kamuda çalışanlarla birlikte okullar da tatile girecek. Bazı özel sektör çalışanları da 1 Ocak 2021 tarihinde tam gün tatil olacak.
1 Ocak Cuma günü resmi tatil olduğundan vatandaşlar hafta sonu ile beraber 3 gün tatil yapabilecek…
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK YASAK OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün toplayacağı Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Kabinesi) toplantısında yeni kararların çıkması beklenen 3 ana konu dikkat çekti.
Bakanlar Kurulu'nun yoğun mesaisi içerisinde bir diğer önemli başlık ise, Perşembe günü başlayacak olan yılbaşı tatilinin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilip birleştirilmeyeceğiydi.
BAŞKAN ERDOĞAN: YILBAŞINDA 4 GÜN KESİNTİSİZ KISITLAMA UYGULANACAK
31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.