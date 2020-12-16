Bu sene Yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık 2020 ile Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?

Çalışan vatandaşlar ve öğrenciler için resmi tatil olarak sayılan Yılbaşı öncesi bu tarihin hangi güne denk geleceği konusu da vatandaşların yanıt aradığı konular arasındaki yerini alıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu tarihte uygulanacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Aralık ayının sonuna yaklaşırken araştırmalar da hız kazandı. Peki, Yılbaşı ne zaman? Yılbaşı hangi güne denk geliyor?

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken gelen açıklamaya göre; bu tarihte başlayacak olan kısıtlama 4 gün boyuna devam edecek ve 4 Ocak tarihinde sona erecek. Resmi tatil ise 1 Ocak Pazartesi günü uygulanacak…