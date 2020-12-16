Yusufeli ilçesinin yeni yerinde çalışmalar sürüyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin'de yaptığı yatırımlarla Çoruh Nehri'ne altın gerdanlıklar takmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, kara yolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korumaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, gölet ve sulama işleri de yapmaya devam ettiğini açıkladı.

Tamamlandığında sınıfında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın göl sahasında kalacak ilçe merkezinin, yeni yerleşim yerinde modern bir ilçe olarak inşa edildiği anımsatılarak, yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarının DSİ tarafından yapıldığı belirtildi.

DSİ'nin açıklamasında ayrıca; 1 Temmuz 2015'te başlanan altyapı çalışmalarında 10 Aralık 2018'e kadar 2 işin tamamlandığı ifade edilerek, tamamlanan işler kapsamında toplam 16 milyon 775 bin metreküp kazı ve 9 milyon 900 bin metreküp dolgu yapılarak 1424 dekar alanın elde edildiği kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yusufeli yeni yerleşim yeri 3. bölgede altyapı şebeke hatlarının tamamlandığını kaydederek, " Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. 1. bölgede atık su ve yağmur suyu kollektör hatların imalatına başlanılmış olup, İşin fiziksel geçekleşmesi yüzde 78 seviyesinde olup yılsonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 2. Kısımda da yüzde 5'lik kısmı tamamlandı." dedi.