31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

2020 yılının sonlarına yaklaştığımız ve 2021 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde yılbaşı gecesiyle ilgili resmi tatil ya da yarım gün olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Söz konusu güne ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Sorularına ilişkin yanıtlara bu başlık altından erişebilirsiniz…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık gününe ilişkin resmi tatil ya da yarım gün olup olmadığı bilgileriyle hangi güne denk geldiğiyle ilgili tüm detaylar şöyle;