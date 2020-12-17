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Haberler Yaşam Haberleri 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

resmi tatil mi? , hangi güne denk geliyor?

Tüm dünya için zorlu geçen 2020 yılını yolcu edeceğimiz ve 2021 yılına merhaba diyeceğimiz yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı gecesiyle ilgili olarak resmi tatil ya da yarım gün olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? sorusuyla araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen , yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Gibi sorulara ilişkin yanıtları burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 17.12.2020 22:26 Son Güncelleme: 17.12.2020 22:26 ABONE OL
31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

2020 yılının sonlarına yaklaştığımız ve 2021 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde yılbaşı gecesiyle ilgili resmi tatil ya da yarım gün olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Söz konusu güne ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Sorularına ilişkin yanıtlara bu başlık altından erişebilirsiniz…

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık gününe ilişkin resmi tatil ya da yarım gün olup olmadığı bilgileriyle hangi güne denk geldiğiyle ilgili tüm detaylar şöyle;

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

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31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?
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