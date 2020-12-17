31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, hangi güne denk geliyor?

2020 yılının sonlarına yaklaştığımız ve 2021 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde yılbaşı gecesiyle ilgili resmi tatil ya da yarım gün olup olmayacağına ilişkin bilgiler merak edilerek 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Söz konusu güne ilişkin vatandaşlarımız tarafından merak edilen 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Sorularına ilişkin yanıtlara bu başlık altından erişebilirsiniz…
Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık gününe ilişkin resmi tatil ya da yarım gün olup olmadığı bilgileriyle hangi güne denk geldiğiyle ilgili tüm detaylar şöyle;
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.