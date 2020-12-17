İNDİRİM BAŞLADI! A101 aktüel ürünler 17 Aralık kataloğunda dev fırsat! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

Bugün A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Smart LED Tv televizyon, Buzdolabı, Çamaşır makinesi, çalışma masası, mutfak gereçleri gibi birçok ürün vatandaşları bu mağaza zincirine çekiyor. Her hafta Perşembe günü gerçekleşen Aldın Aldın indirimlerine bu hafta da ilgi yoğunluğu yaşanırken indirimlere dair detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 17 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu arayışına çıktı. İşte A101 aktüel indirimleri ve tüm fırsatlar…
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA DEV İNDİRİM! 17 ARALIK BUGÜN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNİDİRİMLERİNDE NELER VAR?
Türkiye'nin neredeyse 81 ilinde de hizmet veren ve en çok tercih edilen mağaza zinciri bugün indirim günleriyle vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu hafta birçok üründe indirime imza atan mağazalara gitmeden önce vatandaşlar a101 aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı…
Oto Bagaj Organizeri 17,95 TL, Homend El Blender Seti 199 TL ve Homend Royaltea Çay Makinesi 209 TL fiyatı ile geliyor olacak. A101 markette bunların yanı sıra Oto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TL, Oto Çakmak Çoklayıcı + Şarj Aleti 19,95 TL ve Plenty -21 Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 11,95 TL fiyatı ile yer alacak.
Plenty -30 Antifrizli Cam Suyu 5 Litre 12,95 TL ve Plenty -36 Radyatör Antifrizi 3 Litre 22,95 TL fiyatı ile bu hafta 17 Aralık itibarıyla A101'de olacak. Her araçta mutlaka olması gereken Araç Tipi Yangın Söndürücü Tüp 1 Kg 39,95 TL ve Oto Paspas Seti 39,95 TL'en sizlerle.
Ayrıca Oto Koltuk Arkası Organizer 19,95 TL olarak sunulmuşken Oto Koltuk Yanı Organizer 11,95 TL fiyatı ile A101 markette bulunuyor.
Sona doğru Lastik Tamir Kiti 400ml 17,95 TL ve Plenty Buz Çözücü – Yağmur Kaydırıcı – Buğu Önleyici 4,95 TL'den sizlerle. Arzum Nuvo Saç Düzleştirici 149 TL,
Fantom Carbon Dikey Süpürge 169 TL ve Singer Buharlı Ütü 199 TL, Apirlla Saç Sakal Düzeltme Makinesi 75 TL ve Aprilla Dijital Banyo Baskülü 49,95 TL olarak bu hafta sizlerle.