Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Aralık 2020: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakıma muhtaç ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara evde bakım maaşı yatırılıyor. Devlet tarafından her ayın belli tarihlerinde ödenen evde bakım parası il il sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri'ne yapılan başvuru neticesinde vatandaşlar evde bakım parasından yararlanabiliyor. Bu kapsamda aralık ayına dair ödemelerin ne zaman yapılacağı ve hangi illerde ödemelerin başladığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Evde bakım aylığı bilindiği üzere her ayın ikinci haftasını takip eden günlerde illere göre yatıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Haberimizde, 17 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi yer alıyor…
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 17 Aralık 2020 2020 tarihi itibarıyla 33 ilde evde bakım maaşları yatırıldı.
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay
27- Afyonkarahisar
28- Adana
29- Isparta
30- Aydın
31- Osmaniye
32- Kayseri
33- İzmir
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.