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Jandarmadan 6 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

ekipleri 6 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik köpeği Ova’nın da destek verdiği operasyonda 465 gram kubar esrar, 2 gram metanfetamin, 9 mm tabanca, 115 adet tabanca fişeği, bir adet bong diye tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 17.12.2020 10:16 ABONE OL
Jandarmadan 6 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını kurutabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda 6 farklı ilçede uyuşturucu madde imal edildiği ve satışının yapıldığı bilgisine ulaşılınca operasyonlar için düğmeye basıldı.

İzmir'in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova ve Seferihisar ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Ova'nın da destek verdiği operasyonda zanlılara ait adresler didik didik arandı.

Yapılan aramalarda 465 gram kubar esrar, 2 gram metanfetamin, 9 mm tabanca, 115 adet tabanca fişeği, bir adet bong diye tabir edilen uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı için genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edileceğini vurgulandı.

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Jandarmadan 6 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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