Temizlik personeli insanlık dersi verdi!

Batman Belediyesi temizlik personeli 4 çocuk babası Enver Bölek, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarında temizlik yaparken kaldırımda sarılı halde bir poşet buldu. Poşeti kontrol eden temizlik personeli Bölek, içinde 5 bin TL olduğunu fark etti. Çevrede bulunan bir taksi durağına para bulduğunu söyleyen Bölek, parasını kaybeden biri çıkarsa kendisine haber verilmesini istedi.

Temizlik personeli Bölek, daha sonra polisi arayarak para bulduğunu iletti. Polisin tutanak tutmasının ardından bulduğu parayı evinde bir gün saklayan temizlik personeli Bölek, polisin kendisini arayıp paranın sahibi bulunduğunu aktardı.

"KİM OLURSA AYNISINI YAPARDI"

Polis karakolunda parayı sahibine teslim eden temizlik personeli Bölek, "Akşam saatlerinde temizlik işini yaptığım esnada daha önce park ettiğim bisikletimin yanında sarılı şekilde siyah bir poşet fark ettim. Poşeti açtıktan sonra ise içerisinde 5 bin TL çıktı. Paranın kime ait olduğu yada kimin düşürdüğü yönünde önce etrafımı inceledim. Daha sonra yakınımda bulunan bir taksi durağına durumu anlattım ve parasını kaybeden birinin çıkması halinde paranın bende olduğunu söyledim. Daha sonra polisi arayıp onlara da durumu ilettim. Polis tutanak tuttuktan sonra parayı bir gün evde sakladım. Polis daha sonra beni aradı ve paranın sahibi bulundu denildi. Polis karakolunda parayı sahibine tutanak eşliğinde teslim ettim. Paranın sahibi bana teşekkür etti. Ben haram para yemem, bu durumda benim yerimde kim olursa aynısı yapardı, yapmasını isterim. Haram lokma boğazımdan geçmez. Çocuklarıma verseydim, öbür dünyada hesabını veremezdim" dedi.