Camide öldü

Gaziantep'te 25 gün önce babasını kaybeden Ercan Uslu (36) Cuma namazı çıkışında cami avlusunda kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.Gaziantepli Ercan Uslu Cuma namazını kılmak için İncilipınar Mahallesinde bulunan Hacı Nazife Ziylan Camisine gitti. Cuma namazından çıktıktan sonra yürüyerek işyerine doğru gitmek isteyen Uslu cami avlusunda aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Uslu, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ercan Uslu'nun genç yaşta ailesini yasa boğarken babasının da 25 gün önce vefat ettiği öğrenildi. Bahattin Nakıboğlu Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verilecek olan Uslu'nun MEMUR-SEN konfederasyonuna bağli Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu'nun yeğeni olduğu öğrenildi.